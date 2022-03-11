Nike не будет прекращать сотрудничество с "Челси"
У американской компании Nike нет планов по прекращению сотрудничества с "Челси".
По сведениям The Athletic, Nike продолжит работу с лондонским клубом в рамках действующего договора.
В 2016 году "Челси" Nike заключили контракт на 15 лет на сумму в 900 миллионов фунтов. В случае разрыва договора "Челси" недополучит 540 миллионов фунтов.
Напомним, что ранее правительство Великобритании ввело санкции против владельца "Челси" Романа Абрамовича из-за чего были заморожены счета клуба.
Читайте также: Британские власти поставили ультиматум Абрамовичу по продаже "Челси". | http://soccernews.ru
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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