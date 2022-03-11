Nike не будет прекращать сотрудничество с "Челси"

У американской компании Nike нет планов по прекращению сотрудничества с "Челси".

По сведениям The Athletic, Nike продолжит работу с лондонским клубом в рамках действующего договора.

В 2016 году "Челси" Nike заключили контракт на 15 лет на сумму в 900 миллионов фунтов. В случае разрыва договора "Челси" недополучит 540 миллионов фунтов.

Напомним, что ранее правительство Великобритании ввело санкции против владельца "Челси" Романа Абрамовича из-за чего были заморожены счета клуба.

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