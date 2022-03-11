Президент "Оренбурга" выступает за расширение АПЛ
Фото: сайт "Оренбурга"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о возможном расширении РПЛ.
"С учетом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвертое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ.
В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско - в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определенные обсуждения в РПЛ уже были", - приводит слова Еремякина "Чемпионат".
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