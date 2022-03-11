Президент "Оренбурга" выступает за расширение АПЛ

Теги оренбургрпл

Президент "Оренбурга" выступает за расширение АПЛФото: сайт "Оренбурга"

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о возможном расширении РПЛ.

"С учетом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвертое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ.

В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско - в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определенные обсуждения в РПЛ уже были", - приводит слова Еремякина "Чемпионат".

Читайте также: Клубы РПЛ попросили отменить вылет в ФНЛ и лимит на легионеров. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Американские инвесторы готовы купить "Наполи"

Американские инвесторы готовы купить "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов