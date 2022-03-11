Сын совладельца "Ньюкасла" может купить "Челси"

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Сын совладельца "Ньюкасла" может купить "Челси" Фото твиттер "Говорит Москва"

Появился новый потенциальный покупатель на "Челси".

Как сообщает Daily Mail, в приобретении клуба заинтересован Джейми Рубен, сын совладельца "Ньюкасла" Дэвида Рубена.

Однако отмечается, что АПЛ вряд ли допустит, чтобы двумя клубами лиги руководили родственники.

Ранее Роман Абрамович выставил "Челси" на продажу. Однако процесс усложнился из-за санкций против бизнесмена.

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