Два клуба АПЛ лидируют в гонке за форвардом "Лилля"

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Два клуба АПЛ лидируют в гонке за форвардом "Лилля" Фото: инстаграм Дэвида

Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Le10sport, "Арсенал" и "Ливерпуль" являются лидерами в борьбе за 22-летнего канадца.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро. На данный момент Дэвид входит в пятерке лучших бомбардиров Лиги 1, забив 13 голов в 27 играх.

Напомним, что ранее интерес к игроку также проявляли "Интер" и "Реал".

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