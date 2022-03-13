"Арсенал" хочет переманить Коутиньо у "Астон Виллы"

Фото твиттер "Астон Виллы"

"Арсенал" намерен побороться за хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Sport.es, "канониры" готовы выкупить бразильца за 40 миллионов евро. Самому игроку клуб предложит долгосрочное соглашение с такой же зарплатой, как он получал в "Барселоне".

Напомним, что Коутиньо находится в аренде в "Астон Вилле". У клуба есть право выкупа за 40 миллионов, однако "Арсенал" рассчитывает, что "Астон Вилла" не сможет найти деньги на трансфер.

Коутиньо провел за "Астон Виллу" 8 игр, забил четыре гола и отдал три ассиста.

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