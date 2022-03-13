Лапорта рассказал, при каких обстоятельствах "Барселона" не будет покупать Холанда
Фото: инстаграм "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта снова высказался касательно возможного трансфера форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Менеджмент работает над усилением команды. Мы хотим заключать сделки, однако некоторые связаны со сложностями. Даже если бы наша экономика была в полном порядке, все равно существовали бы операции, которые мы не стали бы совершать.
Мы должны думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, однако необходимо завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу", - приводит слова Лапорты Marca.
Напомним, что летом сумма отступных за Холанда будет составлять 75 миллионов евро. Однако сумма значительно вырастет из-за бонусов агенту игрока.
Читайте также: Лапорта не считает "Барселону" фаворитом в гонке за Холандом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14