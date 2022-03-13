Тен Хаг заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед" Фото твиттер AFC AJAX

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, 52-летний специалист хотел бы поработать с Ральфом Рангником, который по окончании сезона станет консультантом "МЮ".

Напомним, что "МЮ" также рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ четвертое место.

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