"Монако" уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"
Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.
"Метц" - "Ланс" 0:0
"Метц": Кейяр, Микельбрансис, Жемерсон, Бронн, Куяте, Канде, Булая (Ньян, 46), Ндорам, Сарр, Мафута (Нгетте, 46), де Превиль (Яде, 78).
"Ланс": Фариньес, Клосс (Перейра, 84), Гради, Данзо, Медина, Айдара (Мачадо, 77), Какута (Давид Кошта, 69), Фофана (Берг, 77), Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 69).
"Клермон" - "Лорьян" 0:2
Голы: Коне, 72 - 0:1, Петро, 76 - 0:2
"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду, Нсимба, Рашани (Доссу, 69), Гастьен, Бертомье (Кауи, 83), Маньен, Да Кунья (Аллевина, 69), Кье (Байо, 69).
"Лорьян": Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Буагар (Диарра, 61), Монкондюи, Инносент, Ле Фе (Игор Силва, 90), Лорьянте (Уаттара, 86), Моффи (Коне, 61).
"Анжер" - "Реймс" 0:1
Гол: Флип, 24 - 0:1
"Анжер": Петкович, Манко, Траоре, Тома, Эбосс, Мангани (Капель, 73), Буфаль, Фюльжени, Бенталеб (Менди, 73), Перейра Лаже (Яколиш, 61), Чо (Баокен, 61).
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фас, Бюси, Конан, Флип (Фоке, 53), Матусива, Мунеци, Кеббаль (Локо, 61), Зенели (ван Берген, 61; Мбуку, 86), Донис.
Удаления: Донис (34), Манко (90).
"Страсбур" - "Монако" 1:0
Гол: Джику, 23 - 1:0
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Лиэнар (Каси, 79), Прцич, Сиссоко, Белльгард (Ахолу, 87), Гамейро (Диалло, 79), Ажорк.
"Монако": Нюбель, Сидибе (Вандерсон, 46), Дисаси, Бадиашиле, Желсон Мартинш (Головин, 73), Тчуамени, Жан Лукас (Бен-Йеддер, 66), Диоп, Фофана, Якобс, Фолланд (Боадю, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13