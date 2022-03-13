"Монако" уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

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"Монако" уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1Фото: твиттер "Монако"

Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - "Ланс" 0:0

"Метц": Кейяр, Микельбрансис, Жемерсон, Бронн, Куяте, Канде, Булая (Ньян, 46), Ндорам, Сарр, Мафута (Нгетте, 46), де Превиль (Яде, 78).

"Ланс": Фариньес, Клосс (Перейра, 84), Гради, Данзо, Медина, Айдара (Мачадо, 77), Какута (Давид Кошта, 69), Фофана (Берг, 77), Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 69).


"Клермон" - "Лорьян" 0:2

Голы: Коне, 72 - 0:1, Петро, 76 - 0:2

"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду, Нсимба, Рашани (Доссу, 69), Гастьен, Бертомье (Кауи, 83), Маньен, Да Кунья (Аллевина, 69), Кье (Байо, 69).

"Лорьян": Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Буагар (Диарра, 61), Монкондюи, Инносент, Ле Фе (Игор Силва, 90), Лорьянте (Уаттара, 86), Моффи (Коне, 61).


"Анжер" - "Реймс" 0:1

Гол: Флип, 24 - 0:1

"Анжер": Петкович, Манко, Траоре, Тома, Эбосс, Мангани (Капель, 73), Буфаль, Фюльжени, Бенталеб (Менди, 73), Перейра Лаже (Яколиш, 61), Чо (Баокен, 61).

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фас, Бюси, Конан, Флип (Фоке, 53), Матусива, Мунеци, Кеббаль (Локо, 61), Зенели (ван Берген, 61; Мбуку, 86), Донис.

Удаления: Донис (34), Манко (90).


"Страсбур" - "Монако" 1:0

Гол: Джику, 23 - 1:0

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Лиэнар (Каси, 79), Прцич, Сиссоко, Белльгард (Ахолу, 87), Гамейро (Диалло, 79), Ажорк.

"Монако": Нюбель, Сидибе (Вандерсон, 46), Дисаси, Бадиашиле, Желсон Мартинш (Головин, 73), Тчуамени, Жан Лукас (Бен-Йеддер, 66), Диоп, Фофана, Якобс, Фолланд (Боадю, 72).

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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