Женская команда "Барселоны" разгромила "Реал" и досрочно выиграла чемпионат

Фото: сайт "Барселоны"

Женская команда "Барселоны" разгромила "Реал" (5:0) в 24-м туре чемпионат Испании.

Таким образом, каталонский клуб досрочно выиграл чемпионат. Женская "Барса" одержала победу во всех 24 играх с общим счетом 136:6. До конца чемпионата осталось 6 туров.

"Барселона" выиграла женский чемпионат Испании третий раз кряду. Всего у команд 7 чемпионств, что является рекордом.

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