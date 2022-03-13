"Бетис" в меньшинстве удержал победу над "Атлетиком"

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"Бетис" в меньшинстве удержал победу над "Атлетиком"Фото: твиттер "Бетиса"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" переиграл "Атлетик".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на четвертое место, "Атлетик" остается на восьмом.

"Бетис" - "Атлетик" 1:0

Гол: Иглесиас, 20 - 1:0

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Бартра, Песселья, Миранда (Руибаль, 70), Каналес, Родригес, Акуоку (Эдгар Гонсалес, 88), Хуанми, Фекир, Иглесиас (Вильям Карвалью, 73).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 58), Весга (Саррага, 71), Венседор (Серрано, 84), Сансет (Рауль Гарсия, 84), Беренгер, Уильямс (Уильямс, 59), Муниаин.

Удаление: Фекир (80).   

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