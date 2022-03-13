Дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт" одержали победы в Бундеслиге

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Дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт" одержали победы в БундеслигеФото: твиттер "Боруссии"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" победил "Бохум", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Арминию".

"Боруссия" Д - "Арминия" 1:0

Гол: Вольф, 21 - 1:0

"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Понграчич, Шульц, Витцель, Азар (Рейна, 63), Дауд, Вольф (Брандт, 70), Беллингем, Пасслак (Мэлоуни, 85), Мален (Холанд, 63).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Пипер, Андраде, Белло, Шопф, Окугава, Василиадис, Хак (Клос, 77), Виммер (Индже, 90), Ласм.


"Айнтрахт" - "Бохум" 2:1

Голы: Польтер, 19 - 0:1, Машович (аг), 46 - 1:1, Камада, 52 - 2:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич (Хеуге, 80), Соу, Камада, Якич (Хрустич, 87), Линдстрем (Ленц, 72), Борре (Пасиенсия, 87).

"Бохум": Риманн, Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Стафилидис, Лосилла, Реджбечай (Левен, 77), Остерхаге (Пантович, 60), Асано (Антви-Аджей, 60), Польтер, Хольтманн (Локадия, 61).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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