Дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт" одержали победы в Бундеслиге
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" победил "Бохум", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Арминию".
"Боруссия" Д - "Арминия" 1:0
Гол: Вольф, 21 - 1:0
"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Понграчич, Шульц, Витцель, Азар (Рейна, 63), Дауд, Вольф (Брандт, 70), Беллингем, Пасслак (Мэлоуни, 85), Мален (Холанд, 63).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Пипер, Андраде, Белло, Шопф, Окугава, Василиадис, Хак (Клос, 77), Виммер (Индже, 90), Ласм.
"Айнтрахт" - "Бохум" 2:1
Голы: Польтер, 19 - 0:1, Машович (аг), 46 - 1:1, Камада, 52 - 2:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич (Хеуге, 80), Соу, Камада, Якич (Хрустич, 87), Линдстрем (Ленц, 72), Борре (Пасиенсия, 87).
"Бохум": Риманн, Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Стафилидис, Лосилла, Реджбечай (Левен, 77), Остерхаге (Пантович, 60), Асано (Антви-Аджей, 60), Польтер, Хольтманн (Локадия, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20