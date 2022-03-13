"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть аутсайдера Серии А, "Рома" Моуринью сыграла вничью с "Удинезе"

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"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть аутсайдера Серии А, "Рома" Моуринью сыграла вничью с "Удинезе"Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа", а "Рома" поделила очки с "Удинезе".

"Аталанта" - "Дженоа" 0:0

"Аталанта": Спортьелло, Дзаппакоста (Хатебур, 56), Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 78), Мэле (Бога, 46), Пашалич (Михэилэ, 90), Пессина, Копмейнерс, Малиновский (Толои, 56), Муриэль.

"Дженоа": Сиригу, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Гальдамес (Каллон, 88), Амири (Эрнани, 73), Мелегони, Портанова, Френдруп, Йебоа (Дестро, 71).


"Удинезе" - "Рома" 1:1

Голы: Молина, 15 - 1:0, Пеллегрини (пен), 90 - 1:1

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес (Зегелар, 82), Удоджи, Яяло, Перейра, Макенго (Самарджич, 87), Деулофеу (Пуссетто, 87), Бету.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 73), Смоллинг, Манчини (Карлес Перес, 85), Рожер, Залевски (Афена-Гьян, 65), Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 46), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 65).  

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