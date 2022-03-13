"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть аутсайдера Серии А, "Рома" Моуринью сыграла вничью с "Удинезе"
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа", а "Рома" поделила очки с "Удинезе".
"Аталанта" - "Дженоа" 0:0
"Аталанта": Спортьелло, Дзаппакоста (Хатебур, 56), Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 78), Мэле (Бога, 46), Пашалич (Михэилэ, 90), Пессина, Копмейнерс, Малиновский (Толои, 56), Муриэль.
"Дженоа": Сиригу, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Гальдамес (Каллон, 88), Амири (Эрнани, 73), Мелегони, Портанова, Френдруп, Йебоа (Дестро, 71).
"Удинезе" - "Рома" 1:1
Голы: Молина, 15 - 1:0, Пеллегрини (пен), 90 - 1:1
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес (Зегелар, 82), Удоджи, Яяло, Перейра, Макенго (Самарджич, 87), Деулофеу (Пуссетто, 87), Бету.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 73), Смоллинг, Манчини (Карлес Перес, 85), Рожер, Залевски (Афена-Гьян, 65), Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 46), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17