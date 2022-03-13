Ваноли: "Спартак" сейчас не команда"
Фото инстаграм "Спартака"
Наставник "Спартака" Паоло Ваноли высказался о поражении от "Краснодара" (1:2).
"Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в игре против "Динамо", когда мы бросили играть во втором тайме. Нельзя проигрывать такие игры. Нужно отдать должное "Краснодару". У нас были опасения перед матчем, они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR. Однако мы не должны искать отговорок. Сейчас мы пока не команда, мы не можем играть одну игру хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. Необходимо над этим работать.
Мы должны были контролировать игру и иметь эту психологию победителя. В таких матчах решают детали. Иногда нашей команде сложно перебороть себя в сложных играх и выйти за тот лимит, который необходим для результата.
Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за "Спартак", за этих болельщиков. Это мы должны понимать", - приводит слова Ваноли "Спорт-Экспресс".
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