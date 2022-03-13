Еще один легионер покинет "Краснодар"

Фото: инстаграм Алонсо

Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо продолжит карьеру в "Атлетико Минейро", сообщает агент футболиста.

"Ведутся ли переговоры об аренде Алонсо в "Атлетико"? Да, это правда. Он может остаться там до декабря", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Алонсо перешел в "Краснодар" из "Атлетико Минейро" в январе 2022 года за 8 миллионов евро.

29-летний парагваец не успел сыграть за "быков" ни одного матча.

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