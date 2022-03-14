"Марсель" разгромил "Брест" в Лиге 1
Фото: твиттер "Марселя"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" уверенно разобрался с "Брестом".
Благодаря победе провансальцы поднялись на третье место. "Брест" идет 13-м.
"Брест" - "Марсель" 1:4
Голы: Жерсон, 3 - 0:1, Милик, 63 - 0:2, Харит, 71 - 0:3, Кардона, 90 - 1:3, Ундер, 90 - 1:4
"Брест": Бизот, Дюверн, Бен, Брассье, Уронен, Белькебла, Маньетти (Агуме, 66), Онора, Ле Дуарон (Мунье, 66), Сатриано (Кардона, 77), Белаили (Дель Кастийо, 66).
"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Балерди (Чалета-Цар, 70), Колашинац (Луан Перес, 70), Камара, Жерсон, Харит (Ундер, 82), Гендузи (Ронжье, 82), Гуйе, Милик (Бакамбу, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13