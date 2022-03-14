"Марсель" разгромил "Брест" в Лиге 1

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"Марсель" разгромил "Брест" в Лиге 1Фото: твиттер "Марселя"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" уверенно разобрался с "Брестом".

Благодаря победе провансальцы поднялись на третье место. "Брест" идет 13-м.

"Брест" - "Марсель" 1:4

Голы: Жерсон, 3 - 0:1, Милик, 63 - 0:2, Харит, 71 - 0:3, Кардона, 90 - 1:3, Ундер, 90 - 1:4

"Брест": Бизот, Дюверн, Бен, Брассье, Уронен, Белькебла, Маньетти (Агуме, 66), Онора, Ле Дуарон (Мунье, 66), Сатриано (Кардона, 77), Белаили (Дель Кастийо, 66).

"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Балерди (Чалета-Цар, 70), Колашинац (Луан Перес, 70), Камара, Жерсон, Харит (Ундер, 82), Гендузи (Ронжье, 82), Гуйе, Милик (Бакамбу, 70).   

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