"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"

Теги интер миланторино

"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Торино".

"Интер" по-прежнему остается на третьем месте. Отставание от лидирующего "Милана" составляет 5 очков.

"Торино" - "Интер" 1:1

Голы: Бремер, 12 - 1:0, Санчес, 90 - 1:1

"Торино": Бериша, Синго (Ансальди, 77), Джиджи (Иццо, 51), Буонджорно (Родригес, 76), Бремер, Войвода, Брекало, Лукич (Риччи, 82), Мандрагора, Побега, Белотти (Санабрия, 82).

"Интер": Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич (Гозенс, 46), Весино (Видаль, 68), Чалханоглу (Корреа, 76), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 68).

Читайте также: "Наполи" добыл выездную победу над "Вероной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов