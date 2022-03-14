"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Торино".
"Интер" по-прежнему остается на третьем месте. Отставание от лидирующего "Милана" составляет 5 очков.
"Торино" - "Интер" 1:1
Голы: Бремер, 12 - 1:0, Санчес, 90 - 1:1
"Торино": Бериша, Синго (Ансальди, 77), Джиджи (Иццо, 51), Буонджорно (Родригес, 76), Бремер, Войвода, Брекало, Лукич (Риччи, 82), Мандрагора, Побега, Белотти (Санабрия, 82).
"Интер": Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич (Гозенс, 46), Весино (Видаль, 68), Чалханоглу (Корреа, 76), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17