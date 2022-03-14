"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

Теги барселонаосасуна

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Барселоны"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" уверенно разобралась с "Осасуной".

Каталонцы снова вернулись на третье место в чемпионате. "Осасуна" идет на 11-м месте.

"Барселона" - "Осасуна" 4:0

Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:0, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0

"Барселона": тер Стеген, Дани Алвес, Пике (Лангле, 62), Эрик Гарсия, Альба (Мингеса, 79), Бускетс, Педри (Пуч, 73), Гави, Обамеянг (Депай, 73), Дембеле, Ферран Торрес (Брэйтуэйт, 80).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия (Аридане, 46), Хосе Анхель, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 46), Торро (Унаи Гарсия, 46), Мартинес (Брашанац, 73), Монкайола, Бенито (Будимир, 67), Кике Гарсия.

Читайте также: "Бетис" в меньшинстве удержал победу над "Атлетиком". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"

"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов