"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" уверенно разобралась с "Осасуной".
Каталонцы снова вернулись на третье место в чемпионате. "Осасуна" идет на 11-м месте.
"Барселона" - "Осасуна" 4:0
Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:0, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0
"Барселона": тер Стеген, Дани Алвес, Пике (Лангле, 62), Эрик Гарсия, Альба (Мингеса, 79), Бускетс, Педри (Пуч, 73), Гави, Обамеянг (Депай, 73), Дембеле, Ферран Торрес (Брэйтуэйт, 80).
"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия (Аридане, 46), Хосе Анхель, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 46), Торро (Унаи Гарсия, 46), Мартинес (Брашанац, 73), Монкайола, Бенито (Будимир, 67), Кике Гарсия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14