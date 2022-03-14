"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" уверенно разобралась с "Осасуной".

Каталонцы снова вернулись на третье место в чемпионате. "Осасуна" идет на 11-м месте.

"Барселона" - "Осасуна" 4:0

Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:0, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0

"Барселона": тер Стеген, Дани Алвес, Пике (Лангле, 62), Эрик Гарсия, Альба (Мингеса, 79), Бускетс, Педри (Пуч, 73), Гави, Обамеянг (Депай, 73), Дембеле, Ферран Торрес (Брэйтуэйт, 80).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия (Аридане, 46), Хосе Анхель, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 46), Торро (Унаи Гарсия, 46), Мартинес (Брашанац, 73), Монкайола, Бенито (Будимир, 67), Кике Гарсия.

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