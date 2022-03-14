Главные новости дня: 13 марта

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Главные новости дня: 13 мартаФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 марта.

"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком".

"Зенит" упустил победу над "Крыльями Советов".

"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ.

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги.

"Наполи" добыл выездную победу над "Вероной".

"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино".

"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт".

ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1.

Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 1,5 месяца назад.

"Барселона" может продать Марка-Андре тер Штегена.

"Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Ромелу Лукаку.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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