Главные новости дня: 13 марта

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 марта.

"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком".

"Зенит" упустил победу над "Крыльями Советов".

"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ.

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги.

"Наполи" добыл выездную победу над "Вероной".

"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино".

"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт".

ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1.

Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 1,5 месяца назад.

"Барселона" может продать Марка-Андре тер Штегена.

"Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Ромелу Лукаку.

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