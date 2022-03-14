Главные новости дня: 13 марта
Фото: твиттер "Спартака"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 марта.
"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком".
"Зенит" упустил победу над "Крыльями Советов".
"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ.
"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги.
"Наполи" добыл выездную победу над "Вероной".
"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино".
"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт".
ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1.
Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 1,5 месяца назад.
"Барселона" может продать Марка-Андре тер Штегена.
"Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Ромелу Лукаку.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 марта
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Реабилитация ПСЖ, осечки "Лилля" и "Монако": все результаты 28-го тура Лиги 1
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"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"
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"Марсель" разгромил "Брест" в Лиге 1
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Осечки "Баварии" и "Байера", успехи "РБ Лейпцига" и Дортмунда: все результаты 26-го тура Бундеслиги
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Тухель прокомментировал свое будущее в "Челси"
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"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт"
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"Зенит" намерен подать жалобу в РФС за неназначенный пенальти в игре с "Крыльями Советов"
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Ваноли: "Спартак" сейчас не команда"
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Фанаты "Зенита" поддержали Тимощука
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"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть аутсайдера Серии А, "Рома" Моуринью сыграла вничью с "Удинезе"
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Дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт" одержали победы в Бундеслиге
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"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ
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"Ренн" в результативном матче обыграл "Лион"
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"Краснодар" вырвал победу над "Спартаком"
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Месси продлил свою безголевую серию за ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18