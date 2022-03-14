Неймар разочарован поведением фанатов ПСЖ

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Неймар разочарован поведением фанатов ПСЖФото: инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ Неймар сильно расстроился из-за оскорблений со стороны фанатов команды.

Как сообщает L'Equipe, бразилец улетел в Барселону к своим родственникам.

Напомним, что вчера во время игры против "Бордо" (3:0) Неймар и Лионель Месси подверглись оскорблениям со стороны болельщиков. Также все действия игроков сопровождалось свистом.

Читайте также: Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ. | http://soccernews.ru
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