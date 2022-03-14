Жена Карпина рассказала о самом ценном подарке мужа

Фото: инстаграм Карпиной

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России и "Ростова" Валерия Карпина, рассказала о самом ценном подарке мужа.

"Это вообще очень интересная история. Когда-то давно, задолго до наших отношений с Валерой, мне одна знакомая присылает фотографию - и там картина. Говорит: я нашла ее в интернете, но такое чувство, что ее писали с тебя. Смотрю, а мне аж не по себе, в профиль - это я. Выставляю ее в соцсетях, и люди у меня спрашивают имя художника, потому что они хотят такой же портрет. И когда пишу, что это не я, - все в шоке.

Потом у нас уже начались отношения, и у меня вылезло воспоминание в Facebook. Я ему показываю эту картину, и он говорит: о, прикольно! Но, говорю, мол, это не я. Он нашел, кто написал эту картину. Оказалось, что это русский художник Волегов, живет в Испании. Валера, владея испанским, позвонил, и оказалось, что эта картина давно продана. И художник сделал ее репродукцию.

Художник сделал такую же. А Валера подарил мне на день рождения. Из Испании прислали холст, и родители ставили рамку. Боялись, что она не успеет дойти к моему дню рождения, но успела", - рассказала Дарья.

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