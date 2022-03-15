Крыховяк в одностороннем порядке приостановил контракт с "Краснодаром"
Фото инстаграм Гжегожа Крыховяка
Стали известны детали перехода хавбека "Краснодара" Гжегожа Крыховяка в АЕК.
Как сообщает сайт российского клуба, футболист воспользовался новым правилом ФИФА и приостановил свой контракт до 1 июня 2022 года.
Отмечается, что 32-летний поляк сделал это в одностороннем порядке.
Крыховяк играл в "Краснодаре" с августа 2021 года. За это время он сыграл 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
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