Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ

1 Теги лионель мессипсж

Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ Фото: твиттер ПСЖ

Футболки Лионеля Месси составляют 60% от всех, проданных ПСЖ в текущем сезоне.

По сведениям GFFN, этот показатель превзошел ожидания клуба. За полгода с момента подписания аргентинца парижане продали атрибутики больше, чем за весь прошлый сезон.

ПСЖ подписал Месси свободным агентом летом 2021 года. В этом сезоне он провел 26 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такое ощущение, что кто-то специально увеличивает процент кретинизма в человечестве. Зомбоящики, пропаганда потребительского образа жизни, деградация образования, воспитания. Тупым стадом легче управлять. А агрессивным только тряпку покажи - порвут любого. Не знаю, может это паранойя, но мне кажется, что очевидно кто-то этим заправляет. (наверняка это не один человек) Учите своих детей доброте и науки не забывайте!

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