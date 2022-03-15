Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ

Фото: твиттер ПСЖ

Футболки Лионеля Месси составляют 60% от всех, проданных ПСЖ в текущем сезоне.

По сведениям GFFN, этот показатель превзошел ожидания клуба. За полгода с момента подписания аргентинца парижане продали атрибутики больше, чем за весь прошлый сезон.

ПСЖ подписал Месси свободным агентом летом 2021 года. В этом сезоне он провел 26 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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