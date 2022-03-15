Матч Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси" не будет отменен

В УЕФА подтвердили, что ответная игра 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лиллем" и "Челси" пройдет согласно расписанию.

По сведениям RMC Sport, санкции Евросоюза против Романа Абрамовича никак не повлияют на проведение матча. Лицензия, которую "Челси" получил от властей Великобритании, действительна и для игр еврокубков.

Отмечается, что если "Челси" пройдет в четвертьфинал, то, вероятно, не получит призовые в размере 1,8 миллиона евро, так как деньги будут заморожены британским правительством.

Поединок между "Лиллем" и "Челси" пройдет в среду, 16 марта.

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