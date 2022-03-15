Мбаппе разочарован свистом фанатов в адрес Месси и Неймара
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе остался недоволен поведением фанатов во время игры ПСЖ - "Бордо" (3:0).
Как сообщает L’Équipe, француз расстроился из-за свиста болельщиков в адрес Лионеля Месси и Неймара.
По мнению Мбаппе, "Реалу" проиграла вся команда, а не несколько футболистов.
Напомним, что Мбаппе был единственным футболистом парижан, которому фанаты аплодировали.
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