Два клуба АПЛ поборются за Азара

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Два клуба АПЛ поборются за Азара Фото: инстаграм Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 31-летнего бельгийца заинтересованы "Арсенал" и "Ньюкасл".

Отмечается, что сам футболист не собирается покидать клуб и хочет побороться за место в основе. При этом "Реал" готов расстаться с игроком.

Азар играет в "Реал" с 2019 года. За это время он провел 65 игр, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

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