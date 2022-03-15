"Барселона" подписала контракт со Spotify

Фото: сайт "Барселоны"

Музыкальный и стриминговый сервис Spotify станет новым титульным спонсором "Барселоны".

Как сообщает сайт клуба, стороны заключили договор на четыре года. Он вступит в силу с сезона 2022/23.

Логотип Spotify будет нанесен на форму мужской и женской команд "Барсы". Также стадион клуба будет называться "Spotify Камп Ноу".

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