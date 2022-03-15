Заика высказался о дебютном вызове в сборную России

Фото: твиттер сборной России

Защитник "Сочи" Кирилл Заика прокомментировал вызов в сборную России.

"Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была - как будто не меня, а еe в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро.

Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена - мой главный болельщик", - приводит слова Заики телеграм-канал сборной России.

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