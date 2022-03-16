Определились 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги Чемпионов

Стали известны 6 команд, которые примут участие в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, в следующую стадию турнира пробились "Ливерпуль", "Бавария", "Реал", "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Бенфика".

Две последние команды определятся 16 марта в парах "Ювентус" - "Вильярреал" и "Лилль" - "Челси".

Читайте также: "Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru