Симеоне прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

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Симеоне прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"Фото: твиттер "Атлетико"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Я доволен. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Многие хотят уйти от нестабильных результатов. Мы были конкурентоспособной командой, нам было не стыдно сыграть от обороны, и мы понимали, как действовать при выходе в атаку.

Гол не совсем соответствовал характеру игры, однако он вселил в нас уверенность, что мы можем доставлять трудности сопернику. Мы вышли вперед, а во втором тайме показали блестящую командную работу, одну из лучших в сезоне, и я этим очень доволен.

Все футболисты "Атлетико" провели отличную игру, нет такого, кто плохо отработал", - приводит слова Симеоне Marca.

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