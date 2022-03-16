Скоулз считает, что Рангник не подходит "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов от "Атлетико" (0:1).

"Не понимаю, как Ральфа Рангника выбрали тренером этого клуба. Найти подходящего тренера для этой команды - важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые футболисты.

Найти тренера, который подходит этой команде, - первое, что необходимо клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге", - приводит слова Скоулза ВВС.

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