Рангник высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Думаю, мы отлично провели первый тайм - именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, однако не смогли конвертировать это в один-два гола.

У нас было несколько моментов, когда мы должны были забить, однако нам это не удалось. А пропущенный гол после контратаки в концовке тайма добавил трудностей. Во втором тайме нам было непросто, игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения судьи были странными.

Не скажу, что они сыграли решающую роль, однако он слишком часто попадался на попытки потянуть время, а четыре добавленные минуты - это просто смешно", - приводит слова немца ВВС.

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