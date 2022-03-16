Месси и Роналду не смогли пройти дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов второй сезон кряду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду вылетели из Лиги Чемпионов.

Напомним, что ПСЖ по сумме двух встреч проиграл "Реалу" (1:0, 1:3), а "Манчестер Юнайтед" не смог преодолеть "Атлетико" (1:1, 0:1).

Месси и Роналду вылетают из ЛЧ на стадии 1/8 финала второй сезон кряду. В сезоне 2020/21 "Барселона" с Месси проиграла ПСЖ, а "Ювентус" с Роналду уступил "Порту".

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