Месси и Роналду не смогли пройти дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов второй сезон кряду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду вылетели из Лиги Чемпионов.
Напомним, что ПСЖ по сумме двух встреч проиграл "Реалу" (1:0, 1:3), а "Манчестер Юнайтед" не смог преодолеть "Атлетико" (1:1, 0:1).
Месси и Роналду вылетают из ЛЧ на стадии 1/8 финала второй сезон кряду. В сезоне 2020/21 "Барселона" с Месси проиграла ПСЖ, а "Ювентус" с Роналду уступил "Порту".
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