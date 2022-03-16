Холанд будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если перейдет в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если присоединится к "Манчестер Сити".

По сведениям Daily Mail, "горожане" готовы платить 21-летнему норвежцу более 500 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас самая большая зарплата в АПЛ у Криштиану Роналду и Кевина де Брюйне - около 385 тысяч в неделю.

"Манчестер Сити" ожидает получить ответ от Холанда в ближайший месяц.

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