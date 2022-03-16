Агент Гурцкая выступает против расширения РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая не поддерживает идею расширения РПЛ.

"В наше время идеи хуже, чем расширение РПЛ, трудно себе представить. Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам необходимо сокращение лиги! В России максимум может быть 10 команд. На большее количество у нас просто не хватит игроков.

У меня непростые отношения через прессу с Заремой, однако она правильно сказала, что не нужно плодить нищету в этой ситуации. Нужно собраться. Если нас отстранят от турниров УЕФА, надо плодотворно использовать эту ситуацию. Развить ничего не получится, однако нужно хотя бы не упасть на дно.

Здесь нужно оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужна игра "Уфа" - "Оренбург"? Он даже местным не особо нужен. Если будет 18 команд, 7 игр в туре будет невозможно смотреть даже фанатам этих клубов. 10 команд - это еще нормально. У нас нет такого количества качественных футболистов.

16 команд - это тоже много. Пусть будет несколько кругов, как в Шотландии. Мы же надеемся, что это не на всю жизнь, а на время", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Читайте также: Канчельскис предложил сократить РПЛ. | http://soccernews.ru