Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ

Фото: инстаграм Симеоне

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подвергся атаке со стороны фанатов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает ESPN, после окончания ответного матча 1/8 финала ЛЧ, который завершился победой "Атлетико" со счетом 1:0, болельщики "красных дьяволов" забросали Симеоне бокалами с пивом, когда тренер направлялся в подтрибунное помещение.

Напомним, что первая игра между командами завершилась вничью - 1:1.

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