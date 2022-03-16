Агент Варга о Семаке: "Он достоин тренировать любую команду в мире"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Футбольный агент Шандор Варга высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
"Семак - прекрасный тренер. Он достоин тренировать любую команду в мире. Я видел много топовых тренеров, его качество работы не уступает им.
Очень грустно смотреть на то, что происходит в мире. Люди должны отбираться по спортивным качествам, профессиональным, а не по чему-либо другому. А качества у него отличные, я видел его работу близко, я знаю, как он работает. Сотрудники УЕФА видели его в деле и были восхищены его работой, когда были в Санкт-Петербурге. Тогда как раз "Зенит" выиграл Кубок России.
Надеюсь, все будет хорошо. Семак с "Зенитом" показывает хорошую работу и может добиться еще много успехов. Но также я уверен, что в любой другой команде Семак тоже добился бы успехов", - цитирует агента "Спорт день за днем".
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