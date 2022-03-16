Широков отреагировал на уход главы департамента судейства РФС
Фото твиттер "СЭ"
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался об уходе Виктора Перейры с должности главы департамента судейства РФС.
"У нас специалисты в тысячу раз лучше, чем он. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться. Отъезд иностранцев - проблема для нас? Вот таких - точно нет. Пусть едет", - приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".
Португалец работал в РФС с сентября 2021 года. Он расторг контракт с РФС по обоюдному согласию.
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