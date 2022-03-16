"Рубин" нашел 13 ошибок в работе судей на матче с "Ростовом"

"Рубин" обратился в ЭСК РФС касательно работы судей на игре 21-го тура против "Ростова".

"Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в игре против "Ростова", в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче арбитра Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что матч завершился победой "Ростова" со счетом 1:2.

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