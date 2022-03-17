Пиняев высказался об интересе со стороны "Локомотива" и "Зенита"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев отреагировал на слухи об интересе со стороны "Зенита" и "Локомотива".

"Никаких конкретных предложений от этих клубов не поступало. Переезд в Европу? До 18 лет не имею права заключать профессиональные контракты за рубежом. Соответственно, предложений не было.

Хочется верить, что когда-то бойкот российского спорта завершится и будет возможность уехать", - приводит слова Пиняева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Пиняев провел 21 игру, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Читайте также: Червиченко раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России. | http://soccernews.ru