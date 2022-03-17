"Ливерпуль" вступил в борьбу за таланта "Барселоны"

Фото: инстаграм Гави

Хавбек "Барселоны" Гави может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sky Sports, на 17-летнего таланта нацелился "Ливерпуль", который готов платить игроку более 5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что "Барса" не может договориться с футболистом о продлении контракта. Гави недоволен предлагаемыми условиями.

В этом сезоне на счету Гави два гола и четыре ассиста в 33 играх.

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