Аллегри прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

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Аллегри прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов Фото: твиттер "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" по сумме двух встречи проиграл "Вильярреалу" (1:1, 0:3).

"Если вы готовы врать себе, можете считать так, однако в реальности все иначе. Вы это понимаете? Я знал, что в случае вылета все будут говорить о провале, но это ложь. Я знаю цену команде. Мы используем одних и тех же футболистов уже два месяца, мы боремся за четверку лучших в чемпионате и Кубок Италии. Мне не в чем упрекнуть ребят. Они делают экстраординарные вещи.

Сезон продолжается, у нас есть цели, которых нужно достичь. Мы расстроены, и мы дадим оценки игре, чтобы стать лучше. Мы делаем это каждый год. А еще нужно быть реалистами. В Европе десять команд сильнее "Ювентус". Это не стыдно, это факт.

Согласен, что мы должны были проходить дальше, однако игра не была простой. Сейчас бесполезно говорить, мы должны молчать, сконцентрироваться на Серии А и Кубке Италии. Посмотрим, сможем ли мы взять трофей дома", - приводит слова Аллегри Football Italia.

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