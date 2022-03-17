Агент Жоржиньо прокомментировал будущее игрока в клубе

Фото: инстаграм Жоржиньо

Жоау Сантос, агент хавбека "Челси" Жоржиньо, прокомментировал будущее своего клиента.

"На данный момент "Челси» не может подписывать новые контракты с футболистами. Если ситуация разрешится, приоритетом будет продление контракта с "Челси".

Я не общался с представителями "Ювентуса", однако знаю об их интересе к Жоржиньо", - приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Жоржиньо с "Челси" истекает летом 2023 года.

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