Агент Жоржиньо прокомментировал будущее игрока в клубе
Фото: инстаграм Жоржиньо
Жоау Сантос, агент хавбека "Челси" Жоржиньо, прокомментировал будущее своего клиента.
"На данный момент "Челси» не может подписывать новые контракты с футболистами. Если ситуация разрешится, приоритетом будет продление контракта с "Челси".
Я не общался с представителями "Ювентуса", однако знаю об их интересе к Жоржиньо", - приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Жоржиньо с "Челси" истекает летом 2023 года.
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