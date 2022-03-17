ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов

ПСЖ рассчитывал как минимум на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает RMC Sport, руководством парижан в бюджет был заложен выход в четвертьфинал. Из-за неудачи клуб столкнулся с увеличением дефицита бюджета.

Отмечается, что из-за вылета ПСЖ не досчитается в бюджете около 20 миллионов евро.

В 1/8 финала ПСЖ по сумму двух встреч проиграл "Реалу" (1:0, 1:3).

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