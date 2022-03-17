ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов
ПСЖ рассчитывал как минимум на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает RMC Sport, руководством парижан в бюджет был заложен выход в четвертьфинал. Из-за неудачи клуб столкнулся с увеличением дефицита бюджета.
Отмечается, что из-за вылета ПСЖ не досчитается в бюджете около 20 миллионов евро.
В 1/8 финала ПСЖ по сумму двух встреч проиграл "Реалу" (1:0, 1:3).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13