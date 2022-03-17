ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов

Теги псж

ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов

ПСЖ рассчитывал как минимум на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает RMC Sport, руководством парижан в бюджет был заложен выход в четвертьфинал. Из-за неудачи клуб столкнулся с увеличением дефицита бюджета.

Отмечается, что из-за вылета ПСЖ не досчитается в бюджете около 20 миллионов евро.

В 1/8 финала ПСЖ по сумму двух встреч проиграл "Реалу" (1:0, 1:3).

Читайте также: Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов