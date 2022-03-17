"Севилья" стала рекордсменом плей-офф Лиги Европы

Фото: твиттер Opta

В рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" в гостях играет против "Вест Хэма".

Для испанского клуба этот матч стал 43-м в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает Opta, "Севилья" побила рекорд турнира, который ранее принадлежал "Бенфике" (42 игры).

Стоит отметить, что имеется в виду статистика начиная с сезона 2009/10.

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