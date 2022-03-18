9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ

Сразу девять клубов ФНЛ занимаются подготовкой документов для получения лицензии РПЛ на следующий сезон.

Получением лицензии занимаются: "Оренбург", "Факел", "Торпедо" Москва, "Алания", "Нефтехимик", "Балтика", "СКА Хабаровск", "Енисей" и "Акрон".

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном расширении РПЛ.

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