"Эвертон" на 9-й компенсированной минуте добыл победу над "Ньюкаслом"

Фото: твиттер "Эвертона"

В перенесенной игре 27-го тура АПЛ "Эвертон" вырвал победу над "Ньюкаслом".

Единственный гол был забит уже на 9-й компенсированной минуте второго тайма.

"Эвертон" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Ивоби, 90 - 1:0

"Эвертон": Бегович, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Дукуре, Грэй (Кэлверт-Льюин, 76), Ивоби, Ришарлисон (Андре Гомеш, 88), Гордон (Таунсенд, 90).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Манкильо, 90), Шер, Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 85), Альмирон (Сен-Максимен, 71), Вуд, Жоэлинтон.

Удаление: Аллан (83).

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