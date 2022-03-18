"Эвертон" на 9-й компенсированной минуте добыл победу над "Ньюкаслом"

Теги эвертонньюкасл юнайтед

"Эвертон" на 9-й компенсированной минуте добыл победу над "Ньюкаслом"Фото: твиттер "Эвертона"

В перенесенной игре 27-го тура АПЛ "Эвертон" вырвал победу над "Ньюкаслом".

Единственный гол был забит уже на 9-й компенсированной минуте второго тайма.

"Эвертон" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Ивоби, 90 - 1:0

"Эвертон": Бегович, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Дукуре, Грэй (Кэлверт-Льюин, 76), Ивоби, Ришарлисон (Андре Гомеш, 88), Гордон (Таунсенд, 90).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Манкильо, 90), Шер, Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 85), Альмирон (Сен-Максимен, 71), Вуд, Жоэлинтон.

Удаление: Аллан (83).   

Читайте также: "Ливерпуль" победил "Арсенал" и вплотную приблизился к лидеру. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 марта

Главные новости дня: 17 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов