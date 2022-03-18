Успехи "Барселоны" и "Вест Хэма", неудача "Севильи": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы

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Успехи "Барселоны" и "Вест Хэма", неудача "Севильи": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы

Представляем результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы.

"Галатасарай" Турция - "Барселона" Испания 1:2, первый матч - 0:0
Голы: Маркао Тейшейра, 28 - 1:0, Педри, 37 - 1:1, Обамеянг, 49 - 1:2

"Вест Хэм" Англия - "Севилья" Испания 2:0, первый матч - 0:1
Голы: Соучек, 39 - 1:0, Ярмоленко, 112 - 2:0

"Айнтрахт" Германия - "Бетис" Испания 1:1, первый матч - 2:1
Голы: Иглесиас, 90 - 0:1, Родригес (аг), 120 - 1:1

"Лион" Франция - "Порту" Португалия 1:1, первый матч - 1:0
Голы: Дембеле, 13 - 1:0, Пепе, 27 - 1:1

"Байер" Германия - "Аталанта" Италия 0:1, первый матч - 2:3
Гол: Бога, 90 - 0:1

"Монако" Монако - "Брага" Португалия 1:1, первый матч - 0:2
Голы: Абель Руис, 19 - 0:1, Дисаси, 90 - 1:1

"Црвена Звезда" Сербия - "Рейнджерс" Шотландия 2:1, первый матч - 0:3
Голы: Иванич, 10 - 1:0, Кент, 56 - 1:1, Бен-Набуан (пен), 90 - 2:1

Матч "РБ Лейпциг" - "Спартак" был отменен из-за исключения российского клуба из Лиги Европы.

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