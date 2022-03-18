Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов

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Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не собирается покидать клуб ближайшим летом.

По сведениям The Telegraph, 37-летний португалец не уйдет, даже если "МЮ" не сможет выйти в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

При этом отмечается, что в Европе очень мало клубов, которые готовы платить Роналду такую же зарплату, как он получает в "МЮ" - около 775 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что контракт Роналду с "МЮ" истекает летом 2023 года.

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