Четыре воспитанника "Локомотива" тренируются с первой командой

Фото: инстаграм "Локомотива"

"Локомотив" привлек к тренировкам с первой командой четырех воспитанников.

Как сообщает журналист Иван Карпов, к первой команде присоединились Артем Карпукас, Артур Черный, Григорий Борисенко и Никита Хлынов.

Не исключено, что Карпукас может принять участие в игре 22-го тура против "Ахмата".

19-летний Карпукас может сыграть "опорника" и центрального хавбека. За "Казанку" он провел 8 матчей.

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