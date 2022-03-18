Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" кандидата на пост тренера

Фото: твиттер "Атлетико"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал идеального кандидата на пост тренера "красных дьяволов".

"Необходимо рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, однако забрать его из "Атлетико" никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде. Но было бы здорово увидеть его в АПЛ. Вы сами видели все во вторник, а я уже много раз видел подобное. Его великолепная команда обыграла мою "Валенсию" со счетом 2:0 у нас дома.

Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жесткий - а именно жесткого тренера "МЮ" и нужно звать. Клубу нужен тренер, способный соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у края поля. Думаю, что Симеоне на это способен.

Я не знаю, во сколько обойдется приглашение Симеоне, однако "МЮ" явно придется заплатить "Атлетико" огромные деньги", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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